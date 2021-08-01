"Все в черном дыму, дышать нечем": в Киеве возле ТЦ произошел пожар (видео)

"Все в черном дыму, дышать нечем": в Киеве возле ТЦ произошел пожар (видео)

Точная причина возгорания пока не известна.

Сегодня, 1 августа, возле ТЦ "Пирамида" произошел масштабный пожар.

Об этом в Facebook сообщает Типичный Киев.

На видео видно, что дым идет от строительства, расположенного рядом.

"На строительстве загорелся пенопласт, внутри все в черном дыму, дышать нечем. Сажа летит, я вышел весь черный! Но уже все погасили до приезда пожарных", — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в селе Нерубайское, Одесского района, произошел масштабный пожар на складах.

Пожар локализован на площади 10 тысяч метров кв.

Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

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