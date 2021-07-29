"Вы знаете, кто я?": пьяная жена таможенника устроила разборки в Киеве (видео)

Эта женщина ранее минимум дважды была осуждена за вождение в нетрезвом состоянии, отмечает "Киев Оперативный".

В Киеве пьяная жена таможенника на Mazda устроила разборки с патрульными полицейскими.

"Вы не знаете, кто я! Вам сейчас всем будет капец", — кричала женщина, которую остановили за вождение в состоянии опьянения.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

А началось все с того, что из супермаркета на проспекте Лобановского поступил вызов на линию 102. Незначительный конфликт, который, по сути, решили еще до того, как прибыли патрульные.

"Когда полицейские шли из магазина, к ним подошел охранник и указал на женщину. По его словам, эта женщина приехала в нетрезвом состоянии на автомобиле Mazda. Копы подошли к ней, убедились, что та имеет признаки алкогольного опьянения, и предупредили о негативных последствиях и ответственности за управление автомобилем в таком состоянии", — говорится в сообщении.

Через некоторое время женщина, не вняв просьбе полицейских, села в машину и уехала.

Когда те же патрульные ее остановили, она вышла из машины и начала говорить, что якобы не была за рулем, а просто здесь гуляет со своей собакой. Она еще многое говорила, например: "Дайте мне телефон позвонить", "Вы не знаете, кто я, вам всем сейчас будет капец"...

Но, вы знаете кто я? С АТБ, что на Лобановского, поступил вызов на линию 102. Незначительный конфликт, который по сути решили еще до того, как прибыли патрульные. Когда полицейские шли из магазина к ним подошел охранник и указан на женщину. По его словам, эта барышня приехала в бухой состоянии на автомобиле #Mazda. Копы подошли к женщине, убедились, что и имеет признаки алкогольного опьянения и предупредили о негативных последствиях и ответственности за управление автомобилем в таком состоянии. Через некоторое время женщина, Не вняв полицейских, тупо села в авто и уехала. Когда те же патрульные ее остановили — она вышла из машины и начала говорить, что она не была за рулем, а просто здесь гуляет со своим собачкой. Она еще многое говорила, например «дайте мне телефон позвонить», «во не знаете кто я, вам всем сейчас будет капец» ... Тю, чего не знаем? Знаем, вы — Василенко Анна Владимировна, в прошлом частный предприниматель и безработный, а сейчас кандидат на должность "Главный государственный инспектор" в Государственной таможенной службе Украины. Мужчина Ваш — Василенко Сергей Владимирович также недавно работает на "Киевской таможни". Ранее минимум дважды осужден за вождение в нетрезвом состоянии https://reyestr.court.gov.ua/Review/65946324 https://reyestr.court.gov.ua/Review/69941657 алкашка и потенциальная убийца обычная. Видео: Стражи Голосеево Опубликовано Киев Оперативный среде, 28 Июль 2021

По данным "Киева Оперативного", пьяная женщина — это Анна В., в прошлом частный предприниматель и безработная, а сейчас — кандидат на должность "Главный государственный инспектор" в Государственной таможенной службе Украины. Ее муж — Сергей В. также недавно работает на "Киевской таможне".

"Анна В. ранее минимум дважды была осуждена за вождение в нетрезвом состоянии", — пишет интернет-паблик и добавляет соответствующие выдержки из ЕРДР:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/65946324

https://reyestr.court.gov.ua/Review/69941657

Напомним, в Киеве дейсвующая судья совершила ДТП: она протаранила электроопору и врезалась в дерево. По словам очевидцев, от женщины несло алкоголем.

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