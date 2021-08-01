В ГСЧС объяснили, откуда взялся сильный дым у киевского ТЦ

В ГСЧС объяснили, откуда взялся сильный дым у киевского ТЦ

Причиной стало короткое замыкание в промышленном кондиционере.

Сильное задымление у столичного ТРЦ "Пирамида", что в Дарницком районе, было вызвано возгоранием кондиционера в пристройке к торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления ГСЧС в г.Киеве, передает РБК-Украина.

"Кондиционер загорелся, но пожар потушили до прибытия спасателей. Для профилактики пожарные применили порошковый огнетушитель. Дыма было много, потому что кондиционер промышленный, немаленький. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в киевском торговом центре "Пирамида" в воскресенье, 1 августа, произошел пожар. На момент возникновения пожара люди покинули помещение и вызвали спасателей.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в селе Нерубайское, Одесского района, произошел масштабный пожар на складах.

Пожар локализован на площади 10 тысяч метров кв.

Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

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