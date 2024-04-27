В Киеве цветут каштаны: фото

В Киеве цветут каштаны.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации и обнародовала фотографии.

"Каштановые деревья – символ Киева и неотъемлемая часть столичных пейзажей. Прогуляйтесь по цветущим каштановым аллеям и окунитесь в особую атмосферу столицы", – говорится в сообщении под фото.

Розовые каштаны на Крещатике / Фото: КМДА

Также читайте Как украсить вербу на Вербное воскресенье: интересные идеи и варианты декора

Отметим, что в Киеве 27-28 апреля будет чудесная погода: солнечная, без дождей, с максимальной температурой воздуха днем около +17 градусов.

С предпасхального понедельника тепла станет больше, температура воздуха повысится на 2-5 градусов.

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Вербное воскресенье и на Пасху.

Читайте также: