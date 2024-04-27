У Києві квітнуть каштани: фото

У Києві квітнуть каштани.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації та оприлюднила світлини.

"Каштанові дерева – символ Києва та невід'ємна частина столичних пейзажів. Прогуляйтеся квітучими каштановими алеями та пориньте в особливу атмосферу столиці", – йдеться у повідомленні під фото.

Рожеві каштани на Хрещатику / Фото: КМДА

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Зазначимо, що у Києві 27-28 квітня буде чудова погода: сонячна, без дощів, з максимальною температурою повітря вдень близько +17 градусів.

Із передвеликоднього понеділка тепла побільшає, температура повітря підвищиться на 2-5 градусів.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у Вербну неділю і на Великдень.

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