У Броварах п'яний очільник РДА влетів у натовп людей: що відомо про резонансну ДТП

Очільник районної військової адміністрації у Броварах Володимир Майбоженко, перебуваючи напідпитку, влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали травми. ДТП він скоїв на власному автомобілі Volvo.

Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що Майбоженко перебував у нетверезому стані. Драгер показав, що у крові чоловіка - 2,31 проміле алкоголю.

За інформацією Київської ОВА, в ДТП у Броварах постраждали: 32-річна мама з донькою 2,5 року, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. У дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. В решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.

На місці аварії Фото: Поліція Київщини

Очільник Київської ОДА Руслан Кравченко вже заявив, що Володимира Майбоженка буде звільнено.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема, троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична", – написав він у Facebook.

Кравченко також звернувся до правоохоронців з проханням в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події.

"Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", – написав він.

У поліції Київської області розповіли подробиці ДТП.

"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина", – повідомили в поліції і додали, що чиновника затримали.

Володимир Майбоженко отримав підозру. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Як повідомила Київська обласна прокуратура, до Шевченківського районного суду Києва скерували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Наразі Майбоженко перебуває в СІЗО.

Володимир Майбоженко - що про нього відомо

Майбоженко Володимир народився 23 квітня 1965 року у Києві. Навчався на відділенні політології філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, після чого вступив до Національної академії державного управління при президентові України.

У період 2006-2010 років чиновник обіймав посаду очільника Київської обласної ради.

Від 2011 до 2014 року був директором організаційно-розпорядчого департаменту НАК "Нафтогаз України", який очолював на той момент Юрій Бойко.

2015 року став першим заступником Київської обласної ради та пропрацював на своїй посаді до 2019 року.

Від листопада 2022 року очолював Броварську РДА.

Читайте також: