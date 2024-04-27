У Києві чоловіка дістали з 8-метрової ями: подробиці інциденту, фото

У столиці чоловік провалився у глибоку яму. Діставати його викликали рятувальників.

В Оболонському районі Києва в суботу, 27 квітня, чоловік впав у яму у відселеній будівлі та травмувався. Щоб допомогти постраждалому та дістати його з глибини 8 метрів, на місце викликали рятувальників.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці.

"Повідомлення про цю подію в Оболонському районі надійшло до рятувальників 27 квітня о 12:00. По прибутті надзвичайників було встановлено, що на глибині 8 метрів відселеної будівлі перебував чоловік. За допомогою рятувальної мотузки та нош бійці ДСНС дістали потерпілого й передали фахівцям медичної допомоги для подальшої госпіталізації", – уточнили в пресслужбі.

У Києві чоловіка дістали з 8-метрової ями / Фото: ГУ ДСНС у Києві

У Києві чоловіка дістали з 8-метрової ями / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Причину та обставини цього випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, на вулиці Великій Васильківській у Києві сталася аварія за участю авто патрульної поліції.

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