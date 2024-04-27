П'яний керівник Броварської РДА збив людей на переході: що відомо про стан потерпілих

У Броварах на Київщині в лікарні інтенсивного лікування перебувають четверо осіб, які потерпіли внаслідок аварії за участі голови РДА Володимира Майбоженка.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА", - наголосив керівник ОВА.

Відомо, що двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. У потерпілих множинні переломи і забої, струс і закриті черепно-мозкові травми.

Дівчинка 2,5 років і її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови. Жінка має струс, переломи і травма грудної клітини.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня у Броварах пʼяний голова РДА збив людей на переході. Тест на алкоголь у крові Володимира Майбоженка удесятеро вищий за допустиму норму.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко відразу відреагував на п'яну ДТП у Броварах за участю чиновника. З його слів, Майбоженка буде звільнено.

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