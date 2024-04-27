Евакуація лікарень через анонсовані удари: у КМДА розповіли, як усе відбувалося

Вчора, 26 квітня, терміново було проведено евакуацію лікарні, яка розташована за двома адресами. Найскладніше було вирішити питання з дітьми, які перебували у відділеннях паліативної допомоги.

Про це в ефірі телемарафону сказав Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА.

Ці відділення, продовжив він, відкрили кілька років тому, щоб надавати допомогу і батькам, і дітям, які її потребують.

"Все інше відбулося в плановому режимі, ми їх перевели до інших дитячих лікарень на території Києва з огляду на те, щоб усі отримали медичну допомогу. Зараз і лікарі, і пацієнти знаходяться в інших лікарнях, продовжують одні надавати, інші отримувати медичну допомогу", – зазначив посадовець.

Рішення про евакуацію ухвалювалося протягом 10-15 хвилин після того, як стало відомо про оприлюднене відео.

Нагадаємо, у СБУ прокоментували погрози білоруського КДБ щодо терористів у лікарнях.

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