В Броварах пьяный глава РГА влетел в толпу людей: что известно о резонансном ДТП

Руководитель районной военной администрации в Броварах Владимир Майбоженко, находясь под хмельком, влетел на авто в толпу, в результате чего четыре человека получили травмы. ДТП он совершил на собственном автомобиле Volvo.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что Майбоженко находился в нетрезвом состоянии. Драгер показал, что в крови мужчины – 2,31 промилле алкоголя.

По информации Киевской ОВА, в ДТП в Броварах пострадали: 32-летняя мама с дочерью 2,5 года, а также двое мужчин 29 и 26 лет. У ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы. У остальных пострадавших: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины. Обследования продолжаются.

На месте аварии Фото: Полиция Киевщины

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко уже заявил, что Владимир Майбоженко будет уволен.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности, трое взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская", — написал он в Facebook.

Кравченко также обратился к правоохранителям с просьбой в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию.

"Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", – написал он.

В полиции Киевской области рассказали подробности ДТП.

"Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших — ребенок", — сообщили в полиции и добавили, что чиновника задержали.

Владимир Майбоженко получил подозрение. Его обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в Шевченковский районный суд Киева направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Сейчас Майбоженко находится в СИЗО.

Владимир Майбоженко – что о нем известно

Майбоженко Владимир родился 23 апреля 1965 года в Киеве. Учился на отделении политологии философского факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко, после чего поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

В период 2006-2010 годов чиновник занимал должность руководителя Киевского областного совета.

С 2011 по 2014 годы был директором организационно-распорядительного департамента НАК "Нафтогаз Украины", который возглавлял на тот момент Юрий Бойко.

В 2015 году стал первым заместителем Киевского областного совета и проработал в своей должности до 2019 года.

С ноября 2022 года возглавлял Броварскую РГА.

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