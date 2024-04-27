Эвакуация больниц из-за анонсированных ударов: в КГГА рассказали, как все происходило

Вчера, 26 апреля, срочно была проведена эвакуация больницы, расположенной по двум адресам. Сложнее всего было решить вопрос с детьми, которые находились в отделениях паллиативной помощи.

Об этом в эфире телемарафона сказал Николай Поворозник, первый замглавы КГГА.

Эти отделения, продолжил он, открыли несколько лет назад, чтобы оказывать помощь и родителям, и нуждающимся детям.

"Все остальное произошло в плановом режиме, мы их перевели в другие детские больницы на территории Киева с учетом того, чтобы все получили медицинскую помощь. Сейчас и врачи, и пациенты находятся в других больницах, продолжают одни оказывать, другие получать медицинскую помощь", – отметил чиновник.

Решение об эвакуации принималось в течение 10-15 минут после того, как стало известно об обнародованном видео.

Напомним, в СБУ прокомментировали угрозы белорусского КГБ в отношении террористов в больницах.

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