В Киеве мужчину достали из 8-метровой ямы: подробности инцидента, фото

В столице мужчина провалился в глубокую яму. Доставать его вызвали спасателей.

В Оболонском районе Киева в субботу, 27 апреля, мужчина упал в яму в отселенном здании и травмировался. Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы.

"Сообщение об этом событии в Оболонском районе поступило спасателям 27 апреля в 12:00. По прибытии чрезвычайников было установлено, что на глубине 8 метров отселенного здания находился мужчина. С помощью спасательной веревки и ношей бойцы ГСЧС достали пострадавшего и передали фах дальнейшей госпитализации", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве мужчину достали из 8-метровой ямы / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве мужчину достали из 8-метровой ямы / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Причину и обстоятельства этого случая будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в четверг, 25 апреля, на улице Большой Васильковской в Киеве произошла авария с участием авто патрульной полиции.

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