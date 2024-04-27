Пьяный руководитель Броварской РГА сбил людей на переходе: что известно о состоянии потерпевших

В Броварах на Киевщине в больнице интенсивного лечения находятся четыре человека, пострадавшие в результате аварии при участии председателя РГА Владимира Майбоженко.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием главы Броварской РГА", — подчеркнул руководитель ОВА.

Известно, что двое мужчин находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших множественные переломы и ушибы, сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы.

Девочка 2,5 года и ее мама имеют травмы средней степени тяжести. У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочного участка головы. У женщины сотрясение, переломы и травма грудной клетки.

Напомним, вечером 26 апреля в Броварах пьяный глава РГА сбил людей на переходе. Тест на алкоголь в крови Владимира Майбоженко в десять раз выше допустимой нормы.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сразу отреагировал на пьяное ДТП в Броварах с участием чиновника. По его словам, Майбоженко будет уволен.

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