В Киеве BMW "снес" киоск с фастфудом: пострадавший в больнице (фото)

В Киеве BMW "снес" киоск с фастфудом: пострадавший в больнице (фото)

Водитель, предварительно, был трезв.

В Киеве в ночь на 31 октября водитель автомобиля BMW протаранил киоск, в котором продавали фастфуд. В результате ДТП пострадавший.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

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Предварительно известно, что BMW вылетел с дороги на обочину и влетел в киоск. В результате аварии, пострадал ночной продавец, его госпитализировали.

Как отмечается, у водителя, предварительно, не обнаружены следы алкогольного опьянения, он трезв. Пассажиры авто не пострадали.

Напомним, под Киевом 30 октября авто выехало на встречную полосу и сбило мотоциклиста. 18-летний водитель мотоцикла Suzuki был госпитализирован в критическом состоянии, парень скончался в больнице.

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