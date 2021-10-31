В Киеве BMW "снес" киоск с фастфудом: пострадавший в больнице (фото)

Водитель, предварительно, был трезв.
В Киеве в ночь на 31 октября водитель автомобиля BMW протаранил киоск, в котором продавали фастфуд. В результате ДТП пострадавший.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.
Предварительно известно, что BMW вылетел с дороги на обочину и влетел в киоск. В результате аварии, пострадал ночной продавец, его госпитализировали.
Как отмечается, у водителя, предварительно, не обнаружены следы алкогольного опьянения, он трезв. Пассажиры авто не пострадали.
Напомним, под Киевом 30 октября авто выехало на встречную полосу и сбило мотоциклиста. 18-летний водитель мотоцикла Suzuki был госпитализирован в критическом состоянии, парень скончался в больнице.