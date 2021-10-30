Поругался с отчимом: в Киевской области 16-летний парень прыгнул с моста прямо на автомобиль и погиб

Поругался с отчимом: в Киевской области 16-летний парень прыгнул с моста прямо на автомобиль и погиб

Подросток позвонил по телефону матери и сообщил, что домой больше не вернется.

В Киевской области 16-летний парень прыгнул с моста прямо на машину и погиб. Подросток накануне якобы поссорился с отчимом.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября около 2 часов.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение о том, что с моста на лобовое стекло автомобиля спрыгнул неизвестный мужчина. Об этом в полицию сообщил сам водитель, ехавший грузовиком MAN в направлении города Одесса.

На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

После того как полицейские установили, что это несовершеннолетний житель Узина, на место прибыли работники ювенальной превенции.

Полицейские выяснили, что 16-летний парень накануне якобы поссорился с отчимом из-за бытовых неурядиц. Позже подросток позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.

Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического случая.

Напомним, в Днепре 29-летний мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с 13 этажа многоэтажки. Во время прыжка он упал на чердак.

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