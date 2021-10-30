Локдаун в Киеве: Кличко объяснил, кто не заметит ограничений в городе

Локдаун в Киеве: Кличко объяснил, кто не заметит ограничений в городе

С 1 ноября столица входит в "красную" зону карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, кто не заметит строгих карантинных ограничений в столице.

Локдаун, который вводит столица с 1 ноября, будет действовать, по сути, для невакцинированных людей.

Об этом Кличко заявил в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"С 1 ноября столица входит в "красную" зону. В Киеве сегодня очень неутешительная статистика. Каждый день в течение последней недели умирали по 40-50 человек. За минувшие сутки в Киеве умерли 54 человека. Ситуация крайне сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет", – сказал мэр.

По словам Кличко, ситуация в городе достаточно напряженная, но, тем не менее, контролируемая.

"И мы, все вместе, должны работать слаженно. Мы рассчитываем на четкое взаимодействие с полицией. Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать, по сути, для тех людей, которые не вакцинированы", – подчеркнул он.

Вместе с тем Виталий Кличко отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тысяч прививок.

Напомним, столичные врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, и призывают вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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