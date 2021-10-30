Жуткое убийство в хостеле Киева: бывший силовик нанес товарищу полсотни ножевых ранений

Предварительно, мотивом преступления могла быть попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности.

В киевском хостеле произошло жуткое убийство: бывший правоохранитель нанес товарищу почти полсотни ножевых ранений.

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в Киеве сообщено о подозрении эксправохранителю в совершении умышленного убийства (предварительная правовая квалификация ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13 часов дня в хостеле по ул. Жилянской обнаружили тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший работник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле.

После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.

Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

Прокуратура Киева

Среди прочих проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, под Киевом нейтрализовали антиукраинскую группировку, призывавшую к захвату власти.

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