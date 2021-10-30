Киев за день усиливает карантин: в пунктах вакцинации длинные очереди (фото)

Киев за день усиливает карантин: в пунктах вакцинации длинные очереди (фото)

Ограничения ужесточаются 1 ноября.

В Киеве, в котором с первого ноября ужесточаются карантинные ограничения, появились большие очереди в пунктах COVID-вакцинации.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Лина Тесленко.

В Сети она показала очереди в встречном Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15. По ее словам, люди по несколько часов стоят в очереди на улице, чтобы попасть внутрь. Впрочем, и в центре тоже есть очередь.

"Люди возмущаются, что записались, но на эту запись никто не обращает внимания. Все равно нужно стоять в очереди, правда, очередь "по записи" двигается чуть быстрее", — сообщила журналистка.

Как сообщалось, в Киеве с понедельника, 1 ноября, усиливают карантинные ограничение. Почти повсюду потребуется сертификат о вакцинации, или негативный тест. Следовательно, ездить общественным транспортом, посещать кафе или спортивные клубы можно будет только с "ковид"-документом.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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