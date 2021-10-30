Локдаун у Києві: Кличко пояснив, хто не помітить обмежень у місті

Локдаун у Києві: Кличко пояснив, хто не помітить обмежень у місті

Від 1 листопада столиця входить у "червону" зону карантину.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, хто не помітить суворих карантинних обмежень у столиці.

Локдаун, який столиця запроваджує з 1 листопада, діятиме, по суті, для невакцинованих людей.

Про це Кличко заявив в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Від 1 листопада столиця входить у "червону" зону. У Києві сьогодні дуже невтішна статистика. Щодня протягом останнього тижня помирали по 40-50 людей. За минулу добу в Києві померли 54 людини. Ситуація вкрай складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень поки немає", – сказав мер.

За словами Кличка, ситуація в місті достатньо напружена, але, тим не менш, контрольована.

"І ми, всі разом, повинні працювати злагоджено. Ми розраховуємо на чітку взаємодію з поліцією. – Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун в Києві буде діяти, по суті, для тих людей, які невакциновані", – наголосив він.

Разом з тим, Віталій Кличко зазначив, що столиця сьогодні є лідером з вакцинації серед інших українських міст та областей. Всього від початку кампанії з вакцинації у столиці здійснено майже 2 млн 200 тисяч щеплень.

Нагадаємо, столичні лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, та закликають вакцинуватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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