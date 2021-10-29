В Киеве от коронавируса умерли супруги-писатели с разницей в один день

В Киеве от коронавируса умерли супруги-писатели с разницей в один день

Тимур и Елена Литовченко тяжело болели COVID-19.

В Киеве от коронавируса умерли супруги-писатели с разницей в один день. Тимур и Елена Литовченко тяжело болели COVID-19.

О смерти супругов сообщила их дочь Людмила Литовченко в Facebook.

Людмила уточнила, что ее мать умерла 28 октября в 19:30, а отец – 29 октября утром в 5:15.

Им обоим было по 58 лет.

Дочь уточнила, что ее родители были с инвалидностью, имели ряд сопутствующих заболеваний и не прививались, "поскольку семейная врач не смогла организовать вакцинальную бригаду, а ходить нормально они не могли".

"Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной. Моих крыльев больше нет. Я не знаю, что делать без вас. Невозможна потеря. Я люблю вас, не уберегла, извините... За ссоры, за то, что не уделила достаточно внимания", — написала дочь умерших супругов.

Тимур Литовченко писал фантастику в разных жанрах, начиная от научно-популярной до мистики и ужасов, авантюрно-исторические романы, детективы.

Елена Литовченко была автором нескольких авантюрно-исторических романов и детективов.

С 2011 года супруги совместно начали писать историческую прозу. Их романы выходили в свет в харьковском издательстве "Фолио".

К слову, Тимур Литовченко сформировал первую фронтовую библиотеку.

Напомним, в Киеве коронавирус унес жизнь 34-летней учительницы, которая за 11 дней до смерти родила сына.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку