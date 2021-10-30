В Киеве выявили 1455 больных с коронавирусом, умерли 54 человека: статистика на 30 октября

Всего в столице подтверждено 258 859 случаев COVID-19.
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1455 больных коронавирусом. Это на 161 случай меньше, чем 29 октября (1616 случаев коронавируса).
По состоянию на 30 октября 54 человека умерли.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.
"1455 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 54 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6130 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 258 859 ", – сообщил Виталий Кличко.
Заболели за прошедшие сутки: 840 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 531мужчина в возрасте от 18 до 92 лет. А также 44 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 16 дней до 17 лет.
Среди умерших: 35 женщин в возрасте от 45 до 100 лет и 19 мужчин от 47 до 85 лет.
В больницы столицы госпитализировали 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 783 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 229 059 жителей столицы.
"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 333, в Дарницком — 227, и в Днепровском районе — 188 случаев", — отметил Виталий Кличко.
Напомним, Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua