В Киеве выявили 1455 больных с коронавирусом, умерли 54 человека: статистика на 30 октября

В Киеве выявили 1455 больных с коронавирусом, умерли 54 человека: статистика на 30 октября

Всего в столице подтверждено 258 859 случаев COVID-19.

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1455 больных коронавирусом. Это на 161 случай меньше, чем 29 октября (1616 случаев коронавируса).

По состоянию на 30 октября 54 человека умерли.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

"1455 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 54 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6130 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 258 859 ", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 840 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 531мужчина в возрасте от 18 до 92 лет. А также 44 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 16 дней до 17 лет.

Среди умерших: 35 женщин в возрасте от 45 до 100 лет и 19 мужчин от 47 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 783 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 229 059 жителей столицы.

facebook/Віталій Кличко

"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 333, в Дарницком — 227, и в Днепровском районе — 188 случаев", — отметил Виталий Кличко.

Напомним, Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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