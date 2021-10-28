В Киевской областной психиатрической клинике с января 2019 находится женщина, которая не может говорить: что известно

В Киевской областной психиатрической клинике с января 2019 находится женщина, которая не может говорить: что известно

Есть предположение, что женщину доставили туда на частном автомобиле и бросили.

В Киевской областной психиатрической клинике с января 2019 находится женщина, которая не может говорить.

Есть предположение, что женщину доставили туда на частном автомобиле и бросили.

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Об этом говорится в сообщении "Белогородская территориальная община" в Facebook.

"Поступила 12 января 2019 года в сопровождении полиции из Володарки Киевской области. Есть предположение, что была доставлена туда частным автомобилем и брошена. Никаких сведений о себе не сообщает (говорить не может)", — говорится в сообщении.

Была одета в темно-серую куртку с капюшоном, черные угги со стразами, синие джинсы, серый джемпер.

Женщина дает незначительную реакцию на обращение к ней по имени Оксана и Люба.

Возраст – примерно 35-40 лет.

Фото из социальных сетей

"На наши неоднократные запросы во все области Украины (включая временно оккупированные) относительно установления личности — ответов нет. Отпечатков пальцев в базе нет. Надежда на силу Facebook... Персоналом отогрета и ухожена, но семейное тепло никто не заменит", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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