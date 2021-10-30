В Киеве на Каховском путепроводе ограничат движение до 10 декабря: схема

На путепроводе начинается средний ремонт.
С 30 октября по 10 декабря на Каховском путепроводе (часть просп. Броварского) частично ограничат движение.
Об этом сообщает "Киевавтодор".
По информации коммунальной корпорации, на Каховском путепроводе №2 (пересечение просп. Броварского с ул. Митрополита Шептицкого возле станции метро "Левобережная") начинается средний ремонт. В рамках работ обновят деформационные швы.
Дорожники будут работать в направлении моста Метро.
В ходе работ движение на путепроводе будет частично ограничено.
Напомним, в Киеве появится экопарк в 300 гектаров с озером в центре города.