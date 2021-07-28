В Киеве 29 июля ожидаются грозы

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

В столице днем 29 июля ожидаются грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует в случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды УК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах, следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Напомним, 19 июля Киев накрыла мощный ливень. За 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Все столичные службы работали в оперативном режиме, чтобы преодолеть последствия аномальной ливни.

Пока коммунальщики откачивали воду, некоторые отнесся к ситуации с юмором и воспользовался возможностью поплавать по столичным улицам.

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