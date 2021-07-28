Полиция разыскала 17-летнюю девушку, которая уехала на заработки в Киев и пропала: где была и что делала

Девушку нашли, когда она прибыла поездом в Киев из Одессы.

Полиция разыскала 17-летнюю девушку, которая уехала на заработки в Киев и исчезла. Как выяснилось, пока родные не находили себе места, жительница города Коростышев Житомирской области Виктория Печенюк отдыхала в Одессе.

Ночью 21 июля девушку нашли на железнодорожном вокзале в Киеве, куда она как раз приехала одесским поездом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Ночью 21 июля полицейские нашли девушку. Она как раз прибыла поездом в Киев из Одессы. На перроне ее уже ждали правоохранители и родные. С девушкой все в порядке. Сейчас ювенальные полицейские работают в семье", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля полиция сообщила о розыске 17-летней жительницы Коростышев Виктории Печенюк, которая 9 июля уехала в Киев, однако несколько дней не выходила на связь. Полиция просила граждан помочь в розыске несовершеннолетней.

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