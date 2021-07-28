В Киеве могут снова ввести локдаун: предпринимателей просят предоставить списки на спецпропуска

В Киеве могут снова ввести локдаун: предпринимателей просят предоставить списки на спецпропуска

В столице готовятся к третьей волне коронавируса.

В Киеве начался сбор списков сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности критической инфраструктуры города, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения локдауна.

Соответствующее письмо опубликовали на Facebook-странице "Предприниматели Украины/# SaveФОП".

Согласно документу, соответствующие списки предприниматели должны предоставить до 3 августа.

Фото: facebook.com/savefop

Списки для предоставления пропусков в случае нового карантина составляют по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля.

Напомним:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса , но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.

, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур. В свою очередь председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что для того, чтобы избежать серьезных ограничений во время новой волны коронавируса, в Киеве нужно вакцинировать миллион жителей.

Коронавирус в Украине: Виктор Ляшко рассчитывает на вакцинацию 10 млн украинцев до конца лета

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