В Киеве могут снова ввести локдаун: предпринимателей просят предоставить списки на спецпропуска

В столице готовятся к третьей волне коронавируса.
В Киеве начался сбор списков сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности критической инфраструктуры города, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения локдауна.
Соответствующее письмо опубликовали на Facebook-странице "Предприниматели Украины/# SaveФОП".
Согласно документу, соответствующие списки предприниматели должны предоставить до 3 августа.
Списки для предоставления пропусков в случае нового карантина составляют по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля.
Напомним:
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса, но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.
- В свою очередь председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что для того, чтобы избежать серьезных ограничений во время новой волны коронавируса, в Киеве нужно вакцинировать миллион жителей.