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В Киеве могут снова ввести локдаун: предпринимателей просят предоставить списки на спецпропуска

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В Киеве могут снова ввести локдаун: предпринимателей просят предоставить списки на спецпропуска

УНИАН

В столице готовятся к третьей волне коронавируса.

В Киеве начался сбор списков сотрудников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности критической инфраструктуры города, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения локдауна.

Соответствующее письмо опубликовали на Facebook-странице "Предприниматели Украины/# SaveФОП".

Согласно документу, соответствующие списки предприниматели должны предоставить до 3 августа.

Фото: facebook.com/savefop / ©
Фото: facebook.com/savefop

Списки для предоставления пропусков в случае нового карантина составляют по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля.

Напомним:

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