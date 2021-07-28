На ЧАЭС сообщили о "заминировании": зону закрыли на въезд

На ЧАЭС сообщили о "заминировании": зону закрыли на въезд

На станции объявили режим аварийной готовности.

К Чернобыльской АЭС 28 июля поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции мол заложена взрывчатка. Сейчас отрабатываются меры безопасности, перекрыты все КПП Чернобыльской зоны на въезд, специалисты проверяют подлинность сообщения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Сообщается, что о возможной взрывчатке аноним сообщил по электронной почте ГСП "Чернобыльская АЭС". После этого был создан оперативный штаб из подразделений Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который осуществляет управление проверкой этого сообщения.

На станции также объявили режим аварийной готовности, выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

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В свою очередь член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко добавил, что из-за "минирования" перекрыто на въезд все КПП Чернобыльской зоны. По его словам, это притормозило работу предприятий Чернобыльской зоны. Кроме того, сотни туристов вынуждено ожидают завершения мероприятий по безопасности.

"Обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", — написал Емельяненко.

Напомним, 6 июля неизвестные сообщили о заминировании помещения Киевсовета и требовали выкуп пол биткоина.

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