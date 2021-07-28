В Киеве парни напали на продавцов сигарет и уничтожили их товар: видео

Таким радикальным способом молодые люди решили бороться с продажей контрабандных сигарет у метро.

В Киеве парни напали на продавцов сигарет и уничтожили их товар.

Таким радикальным способом молодые люди решили бороться с продажей контрабандных сигарет возле метро.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал довольно жесткое видео.

"Своеобразный метод борьбы с незаконной продажей контрафактных сигарет. Поддерживаете?" — говорится в заметке под видео.

Своеобразный метод борьбы с незаконной продажей контрафактных сигарет. Поддерживаете? Опубликовано Киев Оперативный вторником, 27 Июля 2021

Отметим, что пользователи в большинстве поддержали борцов со стихийной торговлей сигаретами, несмотря на радикальные методы.

Напомним, в Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в магазинах: в Раду внесли законопроект.

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