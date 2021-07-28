В Киеве парни напали на продавцов сигарет и уничтожили их товар: видео

Таким радикальным способом молодые люди решили бороться с продажей контрабандных сигарет у метро.
В Киеве парни напали на продавцов сигарет и уничтожили их товар.
Таким радикальным способом молодые люди решили бороться с продажей контрабандных сигарет возле метро.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал довольно жесткое видео.
"Своеобразный метод борьбы с незаконной продажей контрафактных сигарет. Поддерживаете?" — говорится в заметке под видео.
Своеобразный метод борьбы с незаконной продажей контрафактных сигарет. Поддерживаете?Опубликовано Киев Оперативный вторником, 27 Июля 2021
Отметим, что пользователи в большинстве поддержали борцов со стихийной торговлей сигаретами, несмотря на радикальные методы.
Напомним, в Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в магазинах: в Раду внесли законопроект.