Вынес из воды на руках: в Киеве во время ливня мужчина спас травмированную собаку (видео)

Пес не мог самостоятельно передвигаться и мужчина вынес его из воды.

В Киеве во время ливня человек спас травмированную собаку. Пес не мог самостоятельно передвигаться и человек вынес его из воды на руках.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал трогательное видео.

"Пример настоящей человечности. PS: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может", — говорится в подписи под видео.

Пример настоящей человечности. PS: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может. Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 19 Июль 2021

Напомним, Киев сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.

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