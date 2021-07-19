Вынес из воды на руках: в Киеве во время ливня мужчина спас травмированную собаку (видео)

Пес не мог самостоятельно передвигаться и мужчина вынес его из воды.
В Киеве во время ливня человек спас травмированную собаку. Пес не мог самостоятельно передвигаться и человек вынес его из воды на руках.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал трогательное видео.
"Пример настоящей человечности. PS: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может", — говорится в подписи под видео.
Пример настоящей человечности. PS: собака травмирована и самостоятельно передвигаться не может.Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 19 Июль 2021
Напомним, Киев сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.