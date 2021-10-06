В Киеве 13-летняя девочка выпала с 10 этажа: видео

В Киеве 13-летняя девочка выпала с 10 этажа: видео

Перед падением девочка попрощалась с родными и друзьями.

В Киеве 13-летняя девочка выпала с 10 этажа. Сначала она упала на козырек, а затем на лестницу и погибла мгновенно.

Трагедия произошла 6 октября в многоэтажке на улице Новгородской, 3, в Соломенском районе Киева.

В этом же доме девочка проживала с родителями. Семья была благополучной.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Предварительно, подозревают суицид, поскольку перед падением ребенок попрощался с родными и друзьями.

Мать девочки находится на месте трагедии. По данным dtp.kiev.ua, она — психолог.

На месте уже работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Погиб ребёнок: девочка 13 лет, падение с 10 этажа в Киеве на Новгородской 3 ..... Мама на месте. Они здесь живут. Перед падением попрощалась. https://t.me/dtpkievua Опубликовано dtp.kiev.ua среду, 6 октябрь 2021

Напомним, накануне, 5 октября, в Киеве 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже.

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