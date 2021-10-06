Бюджета Киева нанесен ущерб на сумму около 800 тысяч гривен.

В столице объявили подозрение заместителю директора "Киевзеленстроя" и руководителю подрядной организации.

Их подозревают в присвоении средств территориальной общины Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что КО "Киевзеленстрой" и частным обществом был заключен договор подряда по выполнению работ по капитальному ремонту благоустройства Куреневского парка в Подольском районе.

Один из заместителей генерального директора, получив от подрядной организации акты приемки выполненных строительных работ, а также другие финансовые документы по подряда, достоверно зная о том, что указанная в них стоимость использованных материалов и изделий является завышенной, действуя в интересах подрядной организации, подписал эти документы и передал их на исполнение.

Согласно заключению комплексной экспертизы, столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тысяч гривен.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала" пришли с обысками.

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