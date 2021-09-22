В Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже: патрульный схватил ее в последний момент (жуткое видео)

Девушка рассказала полицейским, что ее семья переживает определенные проблемы, которые очень ее волнуют.
В Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже, но патрульный схватил ее в последний момент.
Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.
Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.
Полиция также обнародовала видео, от которого в жилах стынет кровь.
Этот вызов патрульные Алексей Савкин и Владимир Кияница, получили от очевидца — "Ребенок сидит, свесив ноги с 25-го этажа дома на улице Ревуцкого".
Полицейские быстро поднялись на общий балкон, где сидела девушка, и попытались начать с ней разговор. Обычно это помогает в подобных ситуациях, но не в этот раз — на контакт она не пошла.
В какое-то время, внезапно, прямо на глазах у патрульных, девочка выскользнула из ограды вниз и повисла на руках. Патрульный Савкин не растерялся — быстро схватил ее и затащил на балкон.
Опубликовано Патрульная полиция Киева вторник, 21 Сентябрь 2021
Немного успокоившись, девушка рассказала напарникам, что ее семья сейчас переживает определенные проблемы, которые очень ее волнуют.
Этот день запомнится патрульным на всю жизнь.
Напомним, в Харькове 15-летняя девочка на глазах у подруги сделала селфи и прыгнула с крыши.