В Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже: патрульный схватил ее в последний момент (жуткое видео)

В Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже: патрульный схватил ее в последний момент (жуткое видео)

Девушка рассказала полицейским, что ее семья переживает определенные проблемы, которые очень ее волнуют.

В Киеве 17-летняя девушка прыгнула с балкона на 25 этаже, но патрульный схватил ее в последний момент.

Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Полиция также обнародовала видео, от которого в жилах стынет кровь.

Этот вызов патрульные Алексей Савкин и Владимир Кияница, получили от очевидца — "Ребенок сидит, свесив ноги с 25-го этажа дома на улице Ревуцкого".

Полицейские быстро поднялись на общий балкон, где сидела девушка, и попытались начать с ней разговор. Обычно это помогает в подобных ситуациях, но не в этот раз — на контакт она не пошла.

В какое-то время, внезапно, прямо на глазах у патрульных, девочка выскользнула из ограды вниз и повисла на руках. Патрульный Савкин не растерялся — быстро схватил ее и затащил на балкон.

Немного успокоившись, девушка рассказала напарникам, что ее семья сейчас переживает определенные проблемы, которые очень ее волнуют.

Этот день запомнится патрульным на всю жизнь.

Напомним, в Харькове 15-летняя девочка на глазах у подруги сделала селфи и прыгнула с крыши.

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