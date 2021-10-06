У Києві 13-річна дівчинка випала з 10 поверху: відео

У Києві 13-річна дівчинка випала з 10 поверху: відео

Перед падінням дівчинка попрощалася з рідними та друзями.

У Києві 13-річна дівчинка випала з 10 поверху. Спочатку вона впала на піддашок, а потім на сходи і загинула миттєво.

Трагедія сталася 6 жовтня у багатоповерхівці на вулиці Новгородській, 3, у Солом'янському районі Києва.

У цьому самому будинку дівчинка проживала з батьками. Сім'я була благополучною.

Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.

Попередньо, підозрюють суїцид, оскільки перед падінням дитина попрощалася з рідними та друзями.

Мати дівчинки перебуває на місці трагедії. За даними dtp.kiev.ua, вона - психолог.

На місці вже працює слідчо-оперативна група і з'ясовує усі обставини надзвичайної події.

Погиб ребёнок: девочка 13 лет, падение с 10 этажа в Киеве на Новгородской 3..... Мама на месте. Они тут живут. Перед падением попрощалась. https://t.me/dtpkievua Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 6 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, напередодні, 5 жовтня, у Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі.

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