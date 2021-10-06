В Киеве возле больницы, куда доставляют больных с коронавирусом, скорые по пять часов стоят в очереди (видео)

В очереди стоят только больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию.

В Киеве возле Александровской больницы, куда доставляют больных с коронавируса, выстроилась очередь из карет скорой помощи.

Скорые по пять часов стоят в очереди.

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Об этом сообщил паблик "Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"В очереди стоят только больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию", — отмечается в сообщении под видео.

На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоят в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию. Опубликовано Оперативный вторник, 5 октября 2021

Напомним, в Киеве в последнее время стремительно растет количество случаев коронавируса. По состоянию на 6 октября в столице зафиксировано почти 800 больных COVID-19.

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