В Киеве возле больницы, куда доставляют больных с коронавирусом, скорые по пять часов стоят в очереди (видео)

В очереди стоят только больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию.
В Киеве возле Александровской больницы, куда доставляют больных с коронавируса, выстроилась очередь из карет скорой помощи.
Скорые по пять часов стоят в очереди.
Об этом сообщил паблик "Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
"В очереди стоят только больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию", — отмечается в сообщении под видео.
На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоят в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. Первая бригада стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию.Опубликовано Оперативный вторник, 5 октября 2021
Напомним, в Киеве в последнее время стремительно растет количество случаев коронавируса. По состоянию на 6 октября в столице зафиксировано почти 800 больных COVID-19.
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