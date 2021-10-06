До аэропорта "Борисполь" 6 октября доехать будет сложнее: названа причина

Администрация аэропорта рекомендует путешественникам заранее планировать свой маршрут.
До аэропорта "Борисполь" 6 октября доехать будет сложнее. Движение транспорта по маршруту к главному аэропорта страны будет ограничено в связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта "Борисполь".
В частности, на пути в "Борисполь" с 8:00 до 23:00 будут действовать следующие ограничения:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади)
- проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до Южного моста).
Администрация аэропорта "Борисполь" рекомендует путешественникам заранее планировать свой маршрут и просит прощение за временные неудобства.
Отметим, что в аэропорт "Борисполь" можно добраться электричкой Kyiv Boryspil Express.
Напомним, что в среду, 6 октября, президент Израиля Ицхак Герцог вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими иностранными гостями примет участие в чествовании жертв трагедии в Бабьем Яру.
Читайте также: