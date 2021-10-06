Угрожал ножом и пистолетом: в Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь

Угрожал ножом и пистолетом: в Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь

Мужчину арестовали, ему светит 12 лет за решеткой.

В Киеве отец изнасиловал 14-летнюю дочь. В то же время изверг угрожал своему ребенку ножом и пистолетом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, 2 октября 2021 года 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой 14-летнюю дочь для просмотра кинофильмов (супруги разведены, живут отдельно). Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину арестовали.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении жителю столицы, который изнасиловал несовершеннолетнюю дочь (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Во вторник, 5 октября, суд по ходатайству прокурора избрал мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

За такое преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве взят под стражу мужчина, который пять лет развращал и насиловал дочь сожительницы.

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