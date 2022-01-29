В Киев надвигается непогода: прогноз погоды на 30 января.

В Киев надвигается непогода: прогноз погоды на 30 января.

Ночью будет мороз, а днем – мороз и оттепель.

В Киеве и области ухудшатся погодные условия. В субботу, 29 января, будет дуть сильный ветер, а ночью на воскресенье, 30 января, придет циклон – со снегопадом.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, а ночью местами по области значительный снег.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами вьюга.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Прогноз погоды в Киевской области на 30 января 2022 года. / Укргидрометцентр

Напомним, в Украину надвигается очередной циклон. В западные и северные области он придет уже ночью — со снегопадами и ветрами.

Какая будет погода и что празднуем 29-30 января – Погода от Фроси

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