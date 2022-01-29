В Киеве сожитель набросился с ножом на женщину и порезал лицо

Инцидент произошел в полночь 28 января.

В Киеве задержали мужчину, который во время ссоры с сожительницей изуродовал ей лицо ножом. Следователи Святошинского управления полиции сообщили подозрение мужчине по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Также читайте В Днепре на железнодорожном вокзале упала большая люстра

По данным прокуратуры, это произошло в квартире по улице Академика Туполева в ночь на 28 января. Там между мужчиной и женщиной начался словесный конфликт. В ходе инцидента мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.



"Пока мужчина задержан, следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — отметили правоохранители.

Как ранее сообщалось, в Киеве мужчина во время ссоры напал с ножом на дочь и ее друга. После этого он пытался покончить с собой.

Читайте также: