В центре Киева восстановили фасад Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского: фото

Ремонтные работы провели впервые за 63 года.

В центре Киева в рамках "Большой реставрации" восстановили фасады Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

"Среди проведенных работ, в частности: разобрана облицовка стен фасадов из керамических плиток, ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону из люлек цементно-известковым раствором, утеплены фасады минеральными плитами", — подчеркнул министр.

Фото: Александр Ткаченко

Реставрационные работы помещения Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского прошли впервые за 63 года.

Напомним, во время программы "Большая реставрация", входящей в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", одновременно с восстановлением объектов культурно-исторического наследия происходит также восстановление прилегающей к ним инфраструктуры. В частности, осуществляется ремонт дорог, обеспечивающих комфортный подъезд. До конца 2024 г. в Украине планируется полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения протяженностью 24 000 км.

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