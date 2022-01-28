Под Киевом образовались огромные очереди на COVID-тестирование: больные часами стоят на морозе (видео)

Под Киевом образовались огромные очереди на COVID-тестирование: больные часами стоят на морозе (видео)

Тестирование проводят в помещении старой аптеки.

В городе Бровары под Киевом образовались огромные очереди на ПЦР-тестирование на коронавирус. Больные люди часами стоят на морозе.

Об этом ТСН.ua рассказала местная жительница.

"Это очередь на ПЦР тестирование в городе Бровары. Больные люди с повышенной температурой стоят на морозе по часу-полтора, чтобы сделать тест, на который направляют семейные врачи. Едут на маршрутках, тем самым подвергая всех окружающих заражению", — написала женщина.

Кроме того, по ее словам, тестирование проводят в помещении старой аптеки, которая была закрыта еще в советское время.

"Заходишь как в сарай. Небольшая комната, где люди, очередь которых подходит, скапливаются друг возле друга, потому что померзли стоя на холоде. Здесь царит полная антисанитария. И если ты не был болен COVID-19, то побывав в этом бедламе, заболеешь точно!" – добавила она.

Женщина рассказала, что одна из медсестер из защиты имеет только маску и перчатки.

"Никакой обработки рук после мазка у больного пациента нет. Это просто ужас! В каких условиях все происходит. Так о каком уменьшении больных может идти речь?" – написала женщина.

Напомним, что в Киеве за минувшие сутки, 27 января, зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса. За сутки в столице выздоровели 739 киевлян, умерли – 10.

Под Киевом образовались огромные очереди на тестирование COVID-19

Читайте также: