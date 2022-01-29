До Києва насувається негода: прогноз погоди на 30 січня

Уночі буде мороз, а вдень - мороз і відлига.
У Києві та області погіршаться погодні умови. У суботу, 29 січня, дутиме сильний вітер, а вночі проти неділі, 30 січня, прийде циклон – зі снігопадом.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, а вночі місцями по області значний сніг.
На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина.
Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві вночі 3-5 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
Нагадаємо, до України насувається черговий циклон. У західні та північні області він прийде вже цієї ночі – зі снігопадами та вітрами.
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