Киевлян предупреждают об шквальном ветре: объявили желтый уровень опасности

Киевлян предупреждают о 1 уровне опасности – желтом.
В Киеве 29 января ожидается ветреная погода. Спасатели предупреждают киевлян и гостей города о порывах ветра 15-18 м/с.
Предупреждение о порывах ветра в Киеве было опубликовано в телеграмм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным УкрГидрометцентра, в Киеве в ближайшее время с удержанием утром и днем 29 января ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Чрезвычайники просят держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.
Напомним, на выходных, 29-30 января, ожидается снег и метели. В субботу, 29 января, в Украине будут небольшие осадки и порывистый ветер. А ночью на воскресенье, 30 января, в западные и северные регионы зайдет новый циклон.
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