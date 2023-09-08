В Чернобыле стая волков попала в фотоловушку

На фотографию попала часть волчьей группы, которая, очевидно, занята важным делом – поиском очередной добычи.

В Чернобыле на Киевщине стая волков попала в фотоловушку.

Соответствующее фото обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

На фотографию попала часть волчьей группы, которая, очевидно, занята важным делом – поиском очередной добычи.

"Говорят, сила волка – в его стае, а сила стаи – в волке. Но хоть и есть волки-одиночки, которые выживают, полагаясь только на собственные силы, однако, в большинстве своем, эти умные и сильные хищники живут семьями, ведь они – социальные животные. Стаю возглавляет альфа-пара, состоящая из доминантного самца и самки, которые обычно являются родителями других ее членов", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, в самом чистом озере Киева экологи обнаружили редкое краснокнижное растение, которое не имеет корней и питается насекомыми.

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