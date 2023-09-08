Сенсационная находка: в самом чистом озере Киева обнаружено редкое краснокнижное растение, питающееся насекомыми (фото)

Растение альдрованда любит исключительно чистые водоемы, поэтому оно и было найдено в озере Ведро.

В самом чистом киевском озере Ведро экологи нашли редкое краснокнижное растение – альдрованду пузырчатую. Она не имеет корней и питается насекомыми.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр в Facebook.

На днях экспедиция Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в озере Ведро, расположенное в Голосеевском районе столицы, нашла редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины — альдрованду пузырчатую.

Фото: КЭКЦ

Это растение любит исключительно чистые водоемы, поэтому оно и было найдено в озере Ведро.

Одно из самых чистых озер Киева — Ведро/Фото: КЕКЦ

"Альдрованда очень интересное растение. Она названа в честь итальянского ученого эпохи Возрождения Улиссе Альдрованди (1522-1605), основателя ботанического сада в Болонье (одного из первых в Европе). Это мелкое многолетнее погруженное в воду травянистое растение корней не имеет и свободно плавает в водоеме", — сообщили экологи.

Растение питается насекомыми. Альдрованда ловит, а затем переваривает мелких водяных личинок и ракообразных.

"При прикосновении к нежным волоскам, находящимся на поверхности листа, он складывается вдоль, при этом края находят один на один. Мелкие водяные личинки и ракообразные, которые попадаются в эту ловушку, перевариваются растением", — говорится в сообщении.

Фото: КЭКЦ

"К сожалению, — подчеркнули столичные экологи, — этому редкому растению, как и самому замечательному озеру, грозит уничтожение. Насколько нам известно, это место в планах группы застройщиков".

В КЭКЦ отмечают, чтоб сохранить неповторимое растение и озеро, нужно создать тут заказник.

Напомним, в Киеве создадут четыре заказника. Как рассказали экологи, речь идет о зеленых зонах "Вековая диброва", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".

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