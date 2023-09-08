В селе на Киевщине планируют строить велодорожку почти за два миллиона гривен

В селе Ковалин, где должна появиться велодорожка, на 2019 год проживали 815 человек.

В селе Ковалин на Киевщине хотят построить велодорожку почти за 2 миллиона гривен. Информация об этом опубликована на сайте системы публичных закупок Prozorro.

В селе по состоянию на 2019 год проживали 815 человек.

Девичковская громада, в которую входит село, готова заплатить за строительство современной велодорожки 1 832 999 гривен.

Велодорожка с тротуарами должна появиться на Центральной улице и части улицы Школьная.

В открытых торгах приняло участие только ООО "СК НЕВА+". За свои услуги компания предложила 1 772 604,96 гривен и ожидает ответ заказчика.

Напомним, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку сотен литров пива.

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