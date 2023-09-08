У Чорнобилі зграя вовків потрапила до фотопастки

На світлину потрапила частина вовчої групи, що, очевидно, зайнята важливою справою – пошуком чергової здобичі.

У Чорнобилі на Київщині зграя вовків потрапила до фотопастки.

Відповідне фото оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

На світлину потрапила частина вовчої групи, що, очевидно, зайнята важливою справою – пошуком чергової здобичі.

"Кажуть, сила вовка – в його зграї, а сила зграї – у вовку. Бо хоч і є вовки-одинаки, які виживають, покладаючись тільки на власні сили, проте, здебільшого, ці розумні й сильні хижаки живуть родинами, адже вони – соціальні тварини. Зграю очолює альфа-пара, що складається з домінантного самця і самки, які зазвичай є батьками інших її членів", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у найчистішому озері Києва екологи виявили рідкісну червонокнижну рослину, яка не має коренів та харчується комахами.

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