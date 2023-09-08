Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Чорнобилі зграя вовків потрапила до фотопастки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1005
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Чорнобилі зграя вовків потрапила до фотопастки

Світлина з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів", встановлених на території Чорнобильського заповідника / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На світлину потрапила частина вовчої групи, що, очевидно, зайнята важливою справою – пошуком чергової здобичі.

У Чорнобилі на Київщині зграя вовків потрапила до фотопастки.

Відповідне фото оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

На світлину потрапила частина вовчої групи, що, очевидно, зайнята важливою справою – пошуком чергової здобичі.

"Кажуть, сила вовка – в його зграї, а сила зграї – у вовку. Бо хоч і є вовки-одинаки, які виживають, покладаючись тільки на власні сили, проте, здебільшого, ці розумні й сильні хижаки живуть родинами, адже вони – соціальні тварини. Зграю очолює альфа-пара, що складається з домінантного самця і самки, які зазвичай є батьками інших її членів", - йдеться у дописі під фото.

Нагадаємо, у найчистішому озері Києва екологи виявили рідкісну червонокнижну рослину, яка не має коренів та харчується комахами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1005
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація