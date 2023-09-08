В Киевской области мужчина систематически насиловал 13-летнюю дочь и заставлял ее делать интимные фото

Житель Киевщины систематически насиловал 13-летнюю дочь и заставлял ее делать интимные фото.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Обуховской окружной прокуратуры житель Киевщины признан виновным в развращении несовершеннолетних, половых сношений с лицом не достигшим 16-летнего возраста, хранении и распространении изображений порнографического характера (ч. 2 ст. 5 ст. 5 ст., ч. 4, 5 ст. 301 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отцу-извращенцу назначено наказание – 12 лет лишения свободы. Также приговором суда ему запрещено занимать должности, связанные с IT-технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах сроком на три года.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина на протяжении нескольких лет развращал свою дочь. Поскольку они проживали отдельно, он приглашал ее к себе домой. Там он не раз насиловал 13-летнюю девочку.

Также горе-родитель заставлял дочь делать фото и видео порнографического характера и присылать их ему на телефон. Потом эти файлы он продавал пользователям в сети интернет.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако на основании собранных доказательств прокуроры полностью ее доказали.

Сведения о горе-отце внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Осужденный находится под стражей.

Напомним, 39-летний уроженец Николаевщины в течение шести лет совершал развратные действия в отношении собственной дочери. Рассказать о том, что поступал отец, девочка отважилась только в 14-летнем возрасте.

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