Убийство военного добровольца в Киеве: обвиняемых взяли под стражу без права залога

У убитого осталась невеста, с которой они должны были пожениться, и дочь, родившаяся в прошлом году.

В Киеве двое обвиняемых по делу о гибели добровольца Добровольческого формирования территориальной общины взяты под стражу без определения залога – суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум обвиняемым, которым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия по делу об умышленном убийстве добровольца", - говорится в сообщении.

14 августа 2023 года Голосеевский районный суд Киева своим решением продлил всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей и одновременно определил для двух из них альтернативу в виде залога в размере 805 200 грн для каждого.

Не соглашаясь с указанным решением, Голосеевская окружная прокуратура Киева внесла на него апелляционную жалобу.

Коллегией судей Киевского апелляционного суда поддержана позиция прокурора, отменено решение суда первой инстанции и вынесено новое, которым к обвиняемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

Что известно об убийстве Алексея Щербины

21 октября 2022 года в Киеве водитель Lexus застрелил военного-добровольца во время конфликта из-за неправильной парковки. Находившийся за рулем мужчина и двое его пассажиров избили Алексея Щербину, после чего водитель произвел выстрел из карабина в его сторону.

Погибший военный добровольец Алексей Щербина

Полиция и медики приехали, когда он был еще жив, но спасти военного не удалось.

Во время судебного заседания стали известные лица нападающих — это были Вячеслав Вильцанюк, Игорь Котырло и Леонид Игнатенко. Обвинение в убийстве получил только Вильценюк. Его сообщников обвиняют в хулиганстве.

Обвиняемые в убийстве военного в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

У убитого осталась невеста, с которой они должны были пожениться, и дочь, родившаяся в прошлом году.

Напомним, 22 октября 2022 года суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, в результате которого был убит военнослужащий Алексей Щербина.

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