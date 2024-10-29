В центре Киева произошел прорыв теплосети: появилось видео

По Большой Васильковской течет горячая вода и дымится асфальт.

В центре Киева произошел прорыв теплосети.

Местные показали кадры из центра города, как все затянуло паром.

По улице Большая Васильковская течет горячая вода и дымится асфальт.

Очевидцы отмечают, что от Деловой до Олимпийской по дороге течет горячая вода.

Что говорят в "Киевтеплоэнерго"

Утечку на улице Большой Васильковской локализовали, сообщают в "Киевтеплоэнерго".

"Около 7 утра на ул. Большая Васильковская, 84 произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть", – говорится в сообщении.

В центре Киева произошел прорыв теплосети

Ранее ТСН.ua рассказывал, когда в Киеве дадут тепло в квартиры: что известно.

Читайте также: