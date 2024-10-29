У центрі Києва стався прорив тепломережі: з'явилося відео

По Великій Васильківській тече гаряча вода та парує асфальт.

У центрі Києва стався прорив тепломережі.

Місцеві показали кадри з самісінького центра міста, як усе затягнуло парою.

По вулиці Велика Васильківська тече гаряча вода та парує асфальт.

Очевидці зазначають, що від Ділової до Олімпійської по дорозі тече гаряча вода.

Що кажуть у "Київтеплоенерго"

Витік на вулиці Великій Васильківській локалізували, повідомляють у "Київтеплоенерго".

"Близько 7 ранку на вул. Велика Васильківська, 84 сталось експлуатаційне пошкодження в тепловій камері, в результаті відбувся витік води через люк та дренажні канали на проїжджу частину", – йдеться у повідомленні.

У центрі Києва стався прорив тепломережі

Раніше ТСН.ua розповідав, коли у Києві дадуть тепло до квартир?: що відомо.

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